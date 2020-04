Axel Kicillof se bajó por precaución de una reunión con el Presidente luego de estar en un hospital donde varios médicos contrajeron coronavirus

El gobernador decidió no participar del encuentro al que fueron convocados los mandatarios provinciales en Olivos. El viernes pasado visitó un centro de salud donde días después se confirmaron varios casos positivos de COVID-19. Por ahora no se realizará el hisopado. Dijo que no tiene síntomas