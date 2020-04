La consultora Elypsis, por ejemplo, no cuenta aún con una medición para abril sobre el indicador. “Precios Claros dejó de actualizar el 6 de marzo, no tenemos manera de medir presencial, así que estamos estudiando cómo lo hacemos con solo lo disponible online. Por otro lado, tampoco está midiendo online el Indec, con lo cual el número de inflación de abril no será comparable al resto de la serie”, señaló Eduardo Levy Yeyati, titular de Elypsis.