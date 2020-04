Según pudo reconstruir Infobae, la Secretaría de Energía está estudiando penalizar a las generadoras de energía que no cumplan con sus contratos de envíos . “Estamos viendo no pagarle a la que no despacha. Hay algunas generadoras de energía que no están enviando a la red todo lo que tienen que enviar,por eso estamos viendo de pagar menos por el valor de la electricidad".