La intervención del gobierno solo puede empeorar las cosas. Supongamos que mantiene los precios al nivel del equilibrio previo a la pandemia. Los precios no dan la señal a los consumidores de reducir la demanda y no sobre-estoquearse. Y a los productores se les da una pésima señal, no solo de no aumentar su producción sino de producir e invertir menos en un país que interfiere con los precios. La medida no solo hará que se invierta menos en ese producto, sino que al reducir la seguridad jurídica será un incentivo para reducir la inversión en los demás sectores de la economía.