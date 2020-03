Por su parte, el ex director del FMI para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, dijo a Infobae : "no hay que sobrevalorar el mensaje de la nota técnica del organismo respecto de la deuda, en la que se defendió una fuerte quita. No es inusual y creo que el ministro lo habrá pedido. Si uno mira los números de la nota técnica reflejan diferentes escenarios, nada más”.