“Quien tiene una cuenta bancaria va a cobrar en la cuenta habitual, quienes reciben la AUH no tienen que hacer ningún trámite ni inscribirse porque ya tenemos todos sus datos y quienes no tienen cuenta bancaria estamos trabajando contrarreloj con los bancos para poder abrir en forma gratuita cajas de ahorros a quienes no las tienen y distribuir los plásticos y a aquellos casos donde no lleguemos hay distintas alternativas. La que ya es una solución decidida y en marcha es que todos los que no tengan cuenta puedan cobrar en la sucursal del Correo Argentino más cercana a su domicilio”, dijo Vanoli.