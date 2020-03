- Por primera vez desde 1929 la política económica no tiene recetas de manual para tomar . Las aplicadas en la Gran Recesión iniciada en 2008, no parecen suficientes, a saber, políticas monetarias con baja drástica de tasas de interés y emisión para comprar bonos y otros activos y política fiscal expansiva. Hoy se está haciendo algo parecido, pero quizás no tengan la misma eficacia porque las tasas ya estaban muy bajas y porque la deuda pública es más alta que entonces.