Algunas de las marcas y modelos de celulares que cuentan con esa tecnología y aceptan la carga de la SUBE son: LG Optimus G, Flex2, G2 mini, G3, G3 Beat, G4, G4 Beat, G4 Stylus, G5, G5SE, G6, G7, V20, Nexus, H870AR, H850AR, H840AR, H791, 735AR, H815AR, D625 y D855AR; Motorola G6 Plus, G5 Plus, G5S Plus, X4, X XT, Z, Z Play y Z2 Play; Samsung Galaxy S3, A5, A7, S7, S8, S8 Plus, S8+, S9, S9 SM, J5, Note 8, Note 9, A8, A6 y J5 2016; Sony XPERIA, L, Z1, Z2, Z3, Z5, M2, X, XA, XA1, L1 y Premium; Nokia 6.1; Tinno V3941; OnePlus 3, 3T y 5.