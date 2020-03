La primera lectura de la estadística oficial para un período de 23 años, da cuenta de que mientras en el total de habitantes en el país la participación de la mujer ha superado en forma casi constante el 53%, en el mercado de trabajo asalariado privado registrado la proporción no es sólo sustancialmente men or, sino que pese a las tendencias internacionales, la incidencia progresa a ritmo singularmente lento, en particular desde el inicio del nuevo milenio.