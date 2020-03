Regresando a la cita de Stiglitz y tomando el caso Argentino puntualmente. No será que en los últimos 40 años las políticas públicas han generado las condiciones para que el Estado sea quien “rompe los platos” con malas decisiones que llevaron a que no haya comida para todos en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes? Hasta el propio liberal Milton Friedman nos da la respuesta. “Por supuesto, la existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de un gobierno. Por el contrario, como hemos dicho, el gobierno es esencial como foro para determinar las reglas del juego y como árbitro para aplicar las reglas que se decidan”. No será que los gobiernos que hemos tenido han colocado malas reglas a lo largo del tiempo, que han sido malos árbitros perjudicando el juego de los jugadores del mercado en una economía que año a año cayó en todas las tablas de posiciones del crecimiento y desarrollo a nivel mundial? Dejó la inquietud mientras “voy de compras al chino de la vuelta de casa”.