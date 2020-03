Pero todavía no hay una definición clara en materia de política energética, afirman en las empresas. El proyecto de ley de Hidrocarburos que el ministerio de Desarrollo Productivo había anunciado que enviaría al Congreso para que se trate en extraordinarias no sólo no fue enviado, sino que tampoco se conoce. Las compañías fueron consultadas oportunamente, pero desconocen el texto. Por lo tanto, en el sector privado están a la espera de tener definiciones en este sentido para poder tomar decisiones de mediano y largo plazo. Lo que está claro es que Vaca Muerta es la segunda plataforma de shale-tight gas y la cuarta de petróleo del mundo y la explotación actual sólo se ubica en el 2%. Entre octubre de 2017 y octubre de 2018, la producción de gas no convencional creció 243%, pero luego se frenó por las medidas adoptadas. “Los recursos están; la duda es si se van a desarrollar y en qué tiempo”, aseguran en las compañías norteamericanas.