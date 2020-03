Y agregó: “Los momentos de los dirigentes y de las realidades provinciales son distintas. El ministro Luis Basterra debe darse cuenta de que esto no camina. La nuestra no es una medida arbitraria. Estuvimos en dos reuniones con el ministro y le llevamos propuestas. Y no pasó nada. Estamos observando a Basterra como un ministro con poco poder de decisión y poca convicción. Esperamos que la Mesa de Enlace rechace las retenciones y cualquier mecanismo de segmentación y compensación de retenciones”.