Otros abogados son menos optimistas sobre una resolución favorable. “La demanda colectiva es un modo de manifestar el desagrado de mucha gente, pero no es la Justicia en este momento en lugar donde se deba manifestar el descontento por lo que se suspendió . Estamos en el marco de una emergencia decretada, si no se pide la declaración de inconstitucionalidad de la emergencia no es posible que avance. Es evidente que una emergencia disminuye derechos”, destacó la abogada y docente Elsa Rodríguez Romero, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.