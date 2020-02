“Cualquier porcentaje de disminución no es valedero ni tolerable, la Corte ya hace años que determinó que no existe un porcentaje de confiscatoriedad admitida por el fallo Pellegrini Américo de 2006. Tampoco puede haber aplicación retroactiva de la ley, que es lo que aconteció con el empalme de la Ley Cristina con la Ley Macri (en diciembre de 2017), se deben respetar los derechos adquiridos”, argumentó Alfredo Bernabei, director jurídico del estudio. “ Pero el argumento más importante es que la fórmula de movilidad de haberes debe respetar el principio de no regresividad de los derechos. La alteración de la fórmula nunca puede generar perjuicio ”, agregó.