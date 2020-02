“Argentina es el cuarto o quinto país del mundo en presión impositiva. Estamos fuera de competencia con cualquier país que se digne llamarse de turismo recpetivo, cuando tenés una devaluación te ponés a tiro, no le ganás a nadie. Vas a tener algo más de movimiento desde Brasil, pero no la diferencia que querías ver. Además acabás de hacer un desdoblamiento cambiario, y el que viene de EEUU o Europa no es ningún tonto, no va a ir a cambiar dólares o usar la tarjeta a $ 59 por dólar cuando puede ir al mercado informal y recibir $ 80. Esos dólares no entran al país. Por eso hubo algún crecimiento en vuelos de extranjeros al país o estadías, pero no en entrada de divisas”, dijo Elías.