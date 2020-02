Si bien Galperin nunca había salido de la sociedad anónima local, De la Serna asegura también que los cambios en el directorio no tiene ninguna incidencia política ni judicial. “No tiene que ver con eso, no somos políticos ni nos manejamos con la política. Los cambios tampoco son por la denuncia del fiscal Marijuan, que no tiene mucho asidero”, afirma el ejecutivo. El fiscal cree que la empresa podría haber accedido a información privilegiada a la hora de vender letras del Tesoro de un fondo de inversión de Mercado Pago, pero Mercado Libre desmiente todo.