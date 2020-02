Fuentes de Motomel, en tanto, aseguran que no están detrás de la cautelar y que las dos causas —la penal y la comercial— no están relacionadas. “Esa cautelar no tiene nada que ver. Las causas se iniciaron el mismo día, pero por casualidad. La quiebra de Zanella se tramita en un juzgado comercial y el fallo es penal, de un tercero que nada tiene que ver con Motomel”, aclararon.