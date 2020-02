En el caso de las cargas patronales, el 70% estarán incluidas en el beneficio; ya no habrá más mínimo no imponible. Lo mismo ocurrirá con el Impuesto a las Ganancias. Habría un descuento del 60%, equivalente al 15% de tasa que establece la ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. “Económicamente, en los dos casos es casi lo mismo, por lo que eso no sería un problema”, dijeron las fuentes.