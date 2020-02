Martín Ghirardi, profesor de tenis contó a Infobae: “El abono mensual por un entrenamiento semanal varía según el horario: de 7 de la mañana a 17 es de $3.800; a partir de las 18 y hasta las 22 horas sube a $4.600” . Y agrega: “el requisito es tener un par de zapatillas lisas para jugar en las canchas de polvo de ladrillo. Raquetas y pelotas las pongo yo. No exijo que se compren raquetas al principio porque la persona no sabe si va a seguir o no practicando tenis”.