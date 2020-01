Grieta y furia entre los ex funcionarios económicos de Cambiemos: quiénes le decían a Macri que se quedara tranquilo mientras él avisaba “nos vamos a la mierda”

El rol en medio de la crisis de los ex ministros de Hacienda y otros funcionarios relevantes de Cambiemos. El grupo del “don’t worry be happy”. Culpas cruzadas y reclamos de autocrítica para el ex Presidente