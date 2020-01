La entrega se realiza en lugares determinados por el Gobierno, donde se montan operativos específicos para entregar la tarjeta con personal del Banco Nación. Se le da el plástico al beneficiario y se le ofrece tener una charla de nutrición y mejores formas de compra. Siempre hay un porcentaje de tarjetas que no se pueden entregar porque las personas no asisten al lugar o porque cambiaron de número de celular y no reciben el aviso. Ese beneficiario puede luego ir a buscar su tarjeta a la sucursal del Nación de la zona.