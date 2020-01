De la cifra total de esas 775 tarjetas, un 22% del gasto total se destinó a productos no recomendables (según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud) como son los alimentos ultraprocesados o con excesiva azúcar o sodio por ejemplo). Un 18% restante está conformado por otro tipo de alimentos como harinas, arroz, dulces, condimentos e infusiones. Si no se cuenta dinero sino productos, las compras equivalen 48% a productos recomendados; 24% a productos no recomendados y el 28% a harinas, arroz, dulces, condimentos e infusiones.