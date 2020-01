El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que los acreedores que no aceptaron su propuesta de postergar el pago de USD 250 millones de un bono que vence este domingo le pidieron más tiempo para negociar . Reiteró, además, que el distrito no tiene los recursos para pagar aunque no quiso responder si en caso de un acuerdo habrá cesación de pagos. Y dijo que hasta el 5 de febrero, plazo máximo para que un retraso en el pago se transforme en default, hay tiempo para intentar una negociación exitosa antes del default.