Evo Morales anunció que Luis Arce será el candidato a presidente del MAS en las nuevas elecciones de Bolivia

El ex mandatario hizo el anuncio desde Buenos Aires, donde permanece refugiado. El ex ministro de Economía estará acompañado en la fórmula por el ex canciller David Choquehuanca como vicepresidente. Los comicios se realizarán el 3 de mayo