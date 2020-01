La fecha marcada en rojo en el calendario es marzo. Si bien durante febrero se espera mayor presión sobre el dólar y no son pocos los analistas que creen que idealmente el precio debería acompañar la tendencia, también asumen que el Banco Central no habilitará ningún deslizamiento hasta que no se consolide el acuerdo de precios y salarios que promueve el Gobierno. Es lógico: en medio de una negociación por apaciguar el ritmo de suba de los precios y también la indexación de los salarios, cualquier movimiento del dólar puede generar expectativas devaluatorias que hagan naufragar eso que se intenta acordar.