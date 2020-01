El mandatario se refirió al reciente acuerdo de precios: “Era muy importante hacerlo, porque la verdad es que el Gobierno anterior hizo muchas cosas, fundamentalmente durante la campaña, que no midió las consecuencias del día después. Dijo: no aumentemos tarifas hasta después de las elecciones, saquemos el IVA hasta después de las elecciones. Hizo un montón de cosas de ese tipo, y el día después de las elecciones, claro, llegamos nosotros y teníamos que hacernos cargo de ese problema. Pero al mismo tiempo teníamos que hacernos cargo de ese problema cumpliendo la lógica que nos hemos impuesto de seguir preservando a los sectores más débiles. Entonces, cuando llegó el momento, dijimos: las tarifas no aumentan, las naftas no aumentan. Ahora, el 21% del IVA que debía aplicarse sobre alimentos, porque graciosamente lo sacaron, eso se convertía en un problema, porque trasladado a precios hubiera sido un aumento de 21% sobre productos básicos de la canasta que iban a pagar los argentinos. Entonces nos empeñamos en hablar con los que producen alimentos y los que los venden, los supermercadistas, y decirles que eso no podía pasar".