Cuando regrese a la función pública la también DJ se reencontrará con “viejos” conocidos. D’Alessandro militó en “Tontos pero No Tanto” (TNT) cuando estudió economía en la Universidad de Buenos Aires. Esa agrupación llevó como candidato al ahora gobernador Axel Kicillof, y también militaron en ella otros funcionarios de las gestiones kirchneristas como la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Nahon y la actual secretaria de Comercio Interior Paula Español. Y también algunos de Cambiemos, como Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central y ex secretario de Política Económica.