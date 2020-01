La semana que se inicia no va a ser de las mejores para la Argentina. Si bien no afectará al dólar oficial, protegido por medidas restrictivas que hicieron que la parábola del peleador de la MMA, sobre que no pensaba traer ni una parte del millón de dólares que había ganado en Estados Unidos, tomara el valor de una enseñanza: donde hay problemas para sacar dólares, hay problemas para que ingresen. La moneda y las inversiones entran y salen por la misma puerta. Si no pueden hacerlo, se abren otras puertas más caras, donde los dólares no van a las reservas.