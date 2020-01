En el caso de la empresa que preside Cristiano Rattazzi, la nueva lista de precios todavía no fue enviada a los concesionarios. Los valores todavía vigentes son los que regían el mes pasado y trascendió que el incremento promedio oscilaría entre el 3% y el 4%. Las cuatro versiones del Mobi son las más económicas del mercado, de las cuales las primeras dos no tienen bonificación , aunque sí los dos versiones más caras: el 1.0 Easy Live On, que por ahora cuesta $ 610.000, y el 1.0 Way, que tiene un precio de lista de $645.300. En ambos casos, el concesionario está autorizado por la terminal para otorgar un descuento, ya incluido en este valor.