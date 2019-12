La principal incertidumbre reside en los gastos con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Ocurre que la ley no establece gravar los consumos en dólares, sino la compra de dólares en el mercado de cambios para afrontarlos. Los consumos, en sí mismos, no están gravados por el impuesto. Por lo tanto, aquel que quiere pagar su resumen mensual con sus dólares en efectivo o depositados en su caja de ahorros, no debería pagar el 30%, ya que no requiere una compra de dólares para saldar su deuda.