Con este cambio en donde no se modifican las alícuotas, e l Mínimo No Imponible para el Pago de las Contribuciones Patronales con la Suspensión de la Actualización Anual no se actualizará como estaba previsto en la Reforma Tributaria del 2018. “Los Sectores Textil, de Confección, de Calzado y de Marroquinería (Decreto 1067/2018): $ 17.509,20; los empleadores del sector primario agrícola e industrial (Decreto 128/2019): $ 17.509,20. Para el caso de los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud (Decreto 688/2019) será de $ 17.509,20. Para el resto, quedará en $ 7.003,68. En todos los casos, por mes y por empleado”, agregó Passarelli a la hora de analizar el apartado de las contribuciones patronales que envió el Gobierno a el Congreso.