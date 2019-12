Un análisis de Portfolio Personal Inversiones ponderó que el joven ministro “ratificó que no habrá cambios en relación a los controles de capitales, pero si habrá modificaciones en relación a las cuentas fiscales. El Gobierno buscará equilibrar el aumento del gasto con mayores ingresos” a través de tributos como retenciones y bienes personales, a la vez que “destacó que no puede permitir que déficit fiscal crezca, y que no financiarían el déficit con emisión, remarcando que todas las medidas están orientadas a estabilizar la inflacion”.