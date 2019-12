Otro punto que planteará la administración de Kicillof al Congreso provincial es la prórroga del Presupuesto 2019. “No tenemos presupuesto, no tenemos tiempo para prepararlo y la administración anterior no había empezado a hacerlo. Necesitamos herramientas para poder gestionar los próximos tres o cuatro meses hasta tener un presupuesto propio, por so pedimos la prórroga”, explicó el ministro de Economía provincial.