Gutiérrez apuntó al decreto que congeló las naftas, paralizó las operaciones del yacimiento no convencional y generó despidos. Frente a esto, señaló que se iba a lanzar una “conciliación voluntaria para que no existan despidos por los próximos 90 días” . La idea va en línea con que en los próximos días concluye la conciliación obligatoria dictada por la ahora ex secretaría de Trabajo y que sería el tiempo estimado para que, en un proceso normal, el complejo comience a tomar nuevamente ritmo productivo.