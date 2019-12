Con más de 160 sucursales en todo el país y dos frigoríficos, supermercados La Anónima logró compensar la fuerte caída del consumo en el mercado interno con un crecimiento de sus exportaciones de carne a China y a Europa, que ya representan cerca del 20% de la facturación. Su presidente, Federico Braun (también accionista de Grupo Financiero Galicia), no tiene dudas: “hoy el que no exporta a China es porque no entendió el mundo”, asegura. En esta entrevista con Infobae considera que el sector —con más de un año de caída— está en “un piso” y que el dependerá de la macroeconomía si el próximo Gobierno puede o no ponerle plata en el bolsillo a la gente.