El mercado está en pleno proceso de reacomodamiento. Renació el interés por los bonos, pero quedan dudas lógicas que el tiempo contestará. No hay que olvidar que en la renegociación de la deuda el FMI no va a quedar afuera y los acreedores privados están dispuestos a cambiar las condiciones de los bonos, pero quieren ver un presupuesto con superávit. Los dos quieren cobrar, los privados y el FMI, pero no tienen ningún interés que los una en el deseo, ya que el FMI quiere que el peso del alivio recaiga sobre los tenedores de bonos de la deuda.