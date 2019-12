En relación con la pobreza, Grobocopatel opinó que no se la puede combatir “si no hay crecimiento” y afirmó que ese desarrollo depende de “exportaciones, consumo interno e inversión”. Además, la máxima autoridad de Los Grobo consideró que la agenda del crecimiento debe tener carácter “urgente”."Si no, vamos a estar combatiendo el hambre permanentemente y no va a haber sostenibilidad a ninguna de las soluciones que podamos ofrecer", concluyó.