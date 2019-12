Una de ellas es Verónica Rappoport, la vicepresidente segunda del BCRA, quien vivía en Inglaterra hasta octubre del año pasado cuando regresó al país para acompañar a Sandleris. Allí es titular de cátedra de economía en la London School of Economics. “Desde octubre que no viene al banco”, aseguran en off the record desde una de las oficinas cercanas a su despacho. “Está en funciones”, dicen los voceros oficiales de la entidad, aunque no dan detalles sobre a cuántas de las reuniones de directorio, que se hacen todos los jueves, asistió.