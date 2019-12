De todas maneras, aunque se supiera cual es el plan económico para reactivar el consumo, quedaría encerrado entre cuatro paredes o no tendría éxito porque los pesos que les pondrán al púbico en el bolsillo para consumir no generarán confianza y podrían ir a dólares. Es que antes de dar el primer paso será clave la renegociación de la deuda. Mientras se paguen los intereses puntualmente, no habrá default y se ganará tiempo. Pero si no se restructura y se deja pagar, el default estará presente y cualquier plan que se imagine con cualquier equipo económico, irá al fracaso.