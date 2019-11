Y hoy la economía no tiene los dólares para pagar todos los vencimientos en moneda extranjera, y como todavía no está resuelto el tema de las Leliq y no hay posibilidad de pagar esos intereses emitiendo dinero, a veces lo más perjudicial en el corto plazo termina siendo lo más beneficios en el largo plazo . De ahí que probablemente amerite una quita de capital y también intereses, y un período de gracia de 2 años, más aún cuando el costo político se lo puede atribuir a la gestión de Mauricio Macri, de modo de despejar el horizonte lo máximo posible. Pensemos que en 2021 ya serán las elecciones de medio término.