Según las fuentes consultadas, no se esperan demasiados progresos debido al actual momento político, pero en el Gobierno también remarcan que “si no se hace nada, Brasil puede interpretar que no hay avances y entorpecer el camino”. “ Vamos a estar consultándolo con el equipo de transición, ya que dependiendo de qué se haga y en qué sectores, la baja del AEC puede ser muy interesante para la competitividad argentina, por ejemplo en bienes de capital y tecnológicos”, agregó la fuente.