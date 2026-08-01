Cruz Azul vs Atlante: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la J3 del Apertura 2026

23:36 hsHoy
¿Dónde se jugara el partido de la fecha 3?
Las hostilidades se llevarán a cabo desde el Monumental estadio Azteca, sitio que albergará los encuentros de local de Cruz Azul, Atlante y América, después de hacer historia por su tercera ocasión siendo sede de una Copa del Mundo organizada por México, este año en conjunto con USA y Canadá.
23:27 hsHoy
Últimos resultados entre Cruz Azul y Atlante
- Clausura 2014: Atlante 1-4 Cruz Azul
- Apertura 2013: Cruz Azul 1-0 Atlante
- Clausura 2013: Atlante 0-3 Cruz Azul
- Apertura 2012: Cruz Azul 4-0 Atlante
- Clausura 2012: Atlante 2-2 Cruz Azul
- Apertura 2011: Cruz Azul 2-1 Atlante
- Clausura 2011: Atlante 0-0 Cruz Azul
23:17 hsHoy
Por su parte, Atlante FC firmó el empate con las Águilas del Club América, 1-1, justamente en el interior del Coloso de Santa Úrsula, su nueva casa tras su regreso a la Primera División Nacional.
23:10 hsHoy
La Máquina viene de conquistar el Campeón de Campeones de la Liga Mx tras derrotar a los Diablos Rojos del Toluca FC, 1-3, en Los Ángeles, Estados Unidos.