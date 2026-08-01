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Cruz Azul vs Atlante: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la J3 del Apertura 2026

La Máquina recibe a los Potros de Hierro después de conseguir el Campeón de Campeones de la Liga Mx

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23:36 hsHoy

¿Dónde se jugara el partido de la fecha 3?

Las hostilidades se llevarán a cabo desde el Monumental estadio Azteca, sitio que albergará los encuentros de local de Cruz Azul, Atlante y América, después de hacer historia por su tercera ocasión siendo sede de una Copa del Mundo organizada por México, este año en conjunto con USA y Canadá.

23:27 hsHoy

Últimos resultados entre Cruz Azul y Atlante

  • Clausura 2014: Atlante 1-4 Cruz Azul
  • Apertura 2013: Cruz Azul 1-0 Atlante
  • Clausura 2013: Atlante 0-3 Cruz Azul
  • Apertura 2012: Cruz Azul 4-0 Atlante
  • Clausura 2012: Atlante 2-2 Cruz Azul
  • Apertura 2011: Cruz Azul 2-1 Atlante
  • Clausura 2011: Atlante 0-0 Cruz Azul
23:17 hsHoy

Por su parte, Atlante FC firmó el empate con las Águilas del Club América, 1-1, justamente en el interior del Coloso de Santa Úrsula, su nueva casa tras su regreso a la Primera División Nacional.

23:10 hsHoy

La Máquina viene de conquistar el Campeón de Campeones de la Liga Mx tras derrotar a los Diablos Rojos del Toluca FC, 1-3, en Los Ángeles, Estados Unidos.

23:09 hsHoy

Este sábado 1 de agosto, desde el Monumental estadio Azteca, el campeón Cruz Azul recibe a los Potros de Hierro del Atlante FC como parte de la celebración del partido de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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