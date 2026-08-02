Derechos de televisión del fútbol colombiano: el partido “detrás de cámaras” entre los clubes por una fortuna desigual

Mientras algunos clubes "grandes" piden más dinero por los derechos de televisión del fútbol colombiano, para otros significa a veces su única fuente de ingresos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La temporada 2026 del fútbol colombiano ha estado marcada no por los resultados deportivos, equipos protagonistas o campeones como el Junior de Barranquilla, que logró su segundo título consecutivo en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional y alcanzó las 12 estrellas en su historia.

Se trata de la negociación por el nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol colombiano, cuyo periodo actual termina en diciembre de 2026, y empezaron las conversaciones para elegir al oferente que transmitirá los partidos de todos los campeonatos profesionales desde 2027 hasta 2030.

La situación evidenció una realidad desigual entre los 36 equipos de Colombia, pues mientras algunos reciben mucho dinero por esas ganancias y piden más, pese a ser fuertes económicamente, para otros se trata de su principal fuente de ingresos para sobrevivir en el FPC.

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¿Cómo se reparte el dinero de los derechos de televisión?

El 22 de julio, los ocho equipos más ganadores del fútbol colombiano levantaron su voz y propusieron un cambio en la manera como se reparte el dinero por los derechos de televisión del fútbol colombiano, con el objetivo de que se premie también a los equipos con mejores campañas y audiencia en los campeonatos.

Más allá de eso, el anuncio reveló la crisis de los 36 clubes por una de sus “joyas de la corona”, ya que se trata de uno de los ingresos de mayor importancia para algunas de esas escuadras, pero el que también refleja una enorme desigualdad al momento de competir con otras instituciones “grandes” en finanzas".

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Los derechos de televisión en Colombia son una de las mayores fuentes de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Henry Agudelo Cano/Colprensa

Una fuente le informó a Infobae Colombia cómo es que se reparten realmente los ingresos por las transmisiones de los partidos, las cuales, según el presidente Carlos Mario Zuluaga, se acercan a los 60 millones de dólares anuales y el objetivo es que crezca esa cifra desde 2027.

Para empezar, los equipos se dividen en categorías “A” y “B” que no tienen que ver con la primera o segunda división, sino que dependen de quiénes estuvieron tres años consecutivos o más en la máxima categoría en la historia, sin importar si actualmente se encuentran en el Torneo BetPlay, y es una de las razones de la protesta de los llamados “grandes”.

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Sin embargo, esas tres temporadas no serían suficientes para pasar a la “A” en ganancias, sino que tiene que pagar “unos derechos que son como 5.000 millones de pesos” para obtener el beneficio y los próximos en entrar a escena son Fortaleza (que completará los tres años en 2026) y Llaneros (que alcanzará el tiempo mínimo en 2027).

Fortaleza y Llaneros han competido en los últimos años como equipos con ingresos "clase B" ante escuadras históricas que ganan más dinero por los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego de eso, el 15% de los ingresos de televisión va para la Dimayor, la cual los utiliza para “organizar los torneos, pagar la parte administrativa y algunos auxilios como hoteles, arbitraje, etc.” con el objetivo de que la organización también gane una parte por esa “fortuna” hecha por los clubes.

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Luego viene la repartición entre las 36 escuadras de la Dimayor, pero en la que se evidencia la desigualdad en la repartición: el 10% le corresponde a los clubes “B”, para repartirse entre 11 conjuntos en la temporada 2026, y el 75% le queda a los conjuntos de la categoría “A”, que son un total de 25 y además gozan de los otros ingresos en patrocinios, taquilla, venta de derechos y demás.

Real Cundinamarca, Boca Juniors de Cali, Itagüí Leones y Atlético FC son cuatro de los equipos "categoría B" que reciben menos ingresos en el fútbol colombiano por derechos de televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Es decir que un equipo tipo B recibe 0,90% y un equipo tipo A, 3%”, mencionó la fuente, además de que los clubes en mejor categoría jamás bajarán de ahí, sin importar que se encuentren muchos años en segunda división, como pasa con el Real Cartagena, que disputa el Torneo BetPlay desde 2013, o aquellos que suben y bajan de división en el caso de Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Patriotas, entre otros.

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Desventaja económica en la “B”

La fuente le mencionó a Infobae Colombia que esta repartición, que se estableció desde 2012 cuando apareció el canal deportivo Win Sports y se quedó con los derechos exclusivos, provocó que muchos clubes tuvieran pocos ingresos para pelearle a los “grandes” en títulos y chequera, en especial en la Primera B.

“Un equipo tipo B tiene que competir con un equipo tipo A en el torneo en las mismas condiciones deportivas, pero con una desventaja económica porque tienes que competir con tus ingresos fijos del 0,9% y el otro del 3%”, explicó la persona y prueba de ello se puede ver en la inversión del Real Cartagena para medirse con escuadras como Bogotá FC, Atlético de Cali o Itagüí Leones.

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Deportes Quindío y Real Cartagena, clubes que llevan varios años en la segunda división del fútbol colombiano, reciben mucho dinero para enfrentar a clubes de menor músculo financiero, pero nunca llegan al ascenso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de eso, aquellas escuadras “clase B” que logren el ascenso a la Liga BetPlay, pasarán varias temporadas compitiendo de manera desigual ante los históricos del fútbol colombiano porque “un equipo que sube a primera división se debe mantener allá recibiendo 0,3% contra equipos que obtienen el 3%”.

Derechos de televisión, el único ingreso para algunos

Previo a la asamblea extraordinaria de la Dimayor el 29 de julio, en la que se discutió la propuesta de los ocho grandes para la repartición de las ganancias, clubes como Itagüí Leones e Internacional de Bogotá prefirieron manejar el tema de manera interna porque se convirtió en una situación “delicada”, dijo uno de los jefes de prensa de esos equipos.

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En el último informe de la Superintendencia de Sociedades, sobre el comportamiento financiero del fútbol colombiano en 2024, se reflejó cómo algunos equipos no dependen tanto de los derechos de televisión del fútbol colombiano, pese a ser un ingreso importante, y otros los necesitan con urgencia para mantener sus plantillas y el área administrativa.

Mientras conjuntos como Millonarios y Atlético Nacional cuentan con otros ingresos como taquilla, patrocinios, venta de derechos deportivos y premios por participaciones en torneos de la Conmebol, para otros esas otras entradas no dejan nada y dependen solamente de las ganancias por las transmisiones.

Estos fueron los ingresos por actividades ordinarias del Bogotá FC, durante el periodo de 2024 - crédito Superintendencia de Sociedades

Ese es el caso del Bogotá FC y Tigres, las escuadras de la capital que, según la Superintendencia de Sociedades, su único ingreso en 2024 fue el de los derechos de televisión, pese a no tener la suficiente audiencia para “prender televisores” y, en el caso del otro club, nunca haber ascendido.

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De esta manera, el segundo semestre de 2026 será uno de los más complejos para todos los equipos del fútbol colombiano, pues mientras algunos buscan más dinero por esos derechos para fortalecer sus chequeras, otros quieren el mejor trato posible para no seguir dependiendo del menos del 1% de las ganancias y jugar un partido desigual ante los demás “ricos” del fútbol colombiano.

Win Sports “seduce” a la Dimayor

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, citado por Forbes, afirmó que, para la negociación por los derechos de televisión, “si bien nosotros estamos recibiendo una cifra cercana a los US$60 millones anuales y pues no es nada despreciable, sí creemos que el producto produce mucho más y creemos que podemos tener una negociación que supere este monto. Incluso iremos a recibir ofertas cercanas a los US$100 millones de dólares y creemos que lo podemos lograr”.

Ante eso, Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, el medio que tiene los derechos exclusivos de todos los campeonatos desde 2012, afirmó que la organización cuenta con todas las condiciones para renovar, en especial porque, por ahora, no se conocen más oferentes firmes en el proceso.

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, explica cuál es la situación contractual de los derechos del fútbol profesional colombiano, el contrato actual termina en diciembre de 2026 y aún no hay acuerdo para la renovación en 2027 - crédito Un Café con J/YouTube

“Queremos ser la oferta más completa en el país. Creo que es el canal que tiene toda la infraestructura para tener el fútbol colombiano y, de hecho, nos contratan las compañías que vienen de afuera, los canales que vienen de afuera y nos contratan para que nosotros hagamos la producción de Libertadores, Suramericana o lo que sea, o por lo menos el personal”, dijo la directiva en el podcast Un Café con J.

Guerrero añadió que “hasta el momento, estamos esperando y tenemos la cláusula donde podemos igualar. Entonces, estamos esperando a ver qué hay y seguro que estos meses son los que se toman los otros canales o quienes vayan a ofertar para evaluar, para ver un modelo de negocio que ellos puedan hacer sostenible, ver si vale la pena o no, cómo serían los ingresos”.

“Pero lo cierto, y yo creo que la queja que tienen algunos equipos, es que los equipos grandes sienten que les entra muy poco, pues al final es un tema de la repartición que no va por cuenta nuestra. Cómo se reparte el dinero no es un tema nuestro. Entonces creo que pagamos bien por el fútbol colombiano y estamos esperando a ver qué opción hay, qué llega, si hay una oferta de alguien o si tenemos que sentarnos con Dimayor, no lo sabemos”, añadió.