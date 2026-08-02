Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Derechos de televisión del fútbol colombiano: el partido “detrás de cámaras” entre los clubes por una fortuna desigual

La negociación por el nuevo contrato para elegir al oferente que realizará las transmisiones va más allá de cuál será el canal para ver los torneos, sino porque la repartición evidencia una dura realidad en cada institución

Cuatro escudos de equipos de fútbol: Millonarios, Atlético Nacional, Bogotá FC y Tigres FC, cada uno sobre una pila de billetes en un estadio.
Mientras algunos clubes "grandes" piden más dinero por los derechos de televisión del fútbol colombiano, para otros significa a veces su única fuente de ingresos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La temporada 2026 del fútbol colombiano ha estado marcada no por los resultados deportivos, equipos protagonistas o campeones como el Junior de Barranquilla, que logró su segundo título consecutivo en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional y alcanzó las 12 estrellas en su historia.

Se trata de la negociación por el nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol colombiano, cuyo periodo actual termina en diciembre de 2026, y empezaron las conversaciones para elegir al oferente que transmitirá los partidos de todos los campeonatos profesionales desde 2027 hasta 2030.

La situación evidenció una realidad desigual entre los 36 equipos de Colombia, pues mientras algunos reciben mucho dinero por esas ganancias y piden más, pese a ser fuertes económicamente, para otros se trata de su principal fuente de ingresos para sobrevivir en el FPC.

PUBLICIDAD

¿Cómo se reparte el dinero de los derechos de televisión?

El 22 de julio, los ocho equipos más ganadores del fútbol colombiano levantaron su voz y propusieron un cambio en la manera como se reparte el dinero por los derechos de televisión del fútbol colombiano, con el objetivo de que se premie también a los equipos con mejores campañas y audiencia en los campeonatos.

Más allá de eso, el anuncio reveló la crisis de los 36 clubes por una de sus “joyas de la corona”, ya que se trata de uno de los ingresos de mayor importancia para algunas de esas escuadras, pero el que también refleja una enorme desigualdad al momento de competir con otras instituciones “grandes” en finanzas".

PUBLICIDAD

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.
Los derechos de televisión en Colombia son una de las mayores fuentes de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Henry Agudelo Cano/Colprensa

Una fuente le informó a Infobae Colombia cómo es que se reparten realmente los ingresos por las transmisiones de los partidos, las cuales, según el presidente Carlos Mario Zuluaga, se acercan a los 60 millones de dólares anuales y el objetivo es que crezca esa cifra desde 2027.

Para empezar, los equipos se dividen en categorías “A” y “B” que no tienen que ver con la primera o segunda división, sino que dependen de quiénes estuvieron tres años consecutivos o más en la máxima categoría en la historia, sin importar si actualmente se encuentran en el Torneo BetPlay, y es una de las razones de la protesta de los llamados “grandes”.

Sin embargo, esas tres temporadas no serían suficientes para pasar a la “A” en ganancias, sino que tiene que pagar “unos derechos que son como 5.000 millones de pesos” para obtener el beneficio y los próximos en entrar a escena son Fortaleza (que completará los tres años en 2026) y Llaneros (que alcanzará el tiempo mínimo en 2027).

Un campo de fútbol con cuatro escudos de equipos: Fortaleza, Llaneros FC, Junior y América. Dos cámaras de televisión frente a ellos y un estadio con público al fondo.
Fortaleza y Llaneros han competido en los últimos años como equipos con ingresos "clase B" ante escuadras históricas que ganan más dinero por los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego de eso, el 15% de los ingresos de televisión va para la Dimayor, la cual los utiliza para “organizar los torneos, pagar la parte administrativa y algunos auxilios como hoteles, arbitraje, etc.” con el objetivo de que la organización también gane una parte por esa “fortuna” hecha por los clubes.

Luego viene la repartición entre las 36 escuadras de la Dimayor, pero en la que se evidencia la desigualdad en la repartición: el 10% le corresponde a los clubes “B”, para repartirse entre 11 conjuntos en la temporada 2026, y el 75% le queda a los conjuntos de la categoría “A”, que son un total de 25 y además gozan de los otros ingresos en patrocinios, taquilla, venta de derechos y demás.

Escudos de Real Cundinamarca, Cali, Leones FC y Atlético Fútbol Club sobre pilas de billetes pequeños. Otros escudos de clubes sobre pilas de dinero grandes.
Real Cundinamarca, Boca Juniors de Cali, Itagüí Leones y Atlético FC son cuatro de los equipos "categoría B" que reciben menos ingresos en el fútbol colombiano por derechos de televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Es decir que un equipo tipo B recibe 0,90% y un equipo tipo A, 3%”, mencionó la fuente, además de que los clubes en mejor categoría jamás bajarán de ahí, sin importar que se encuentren muchos años en segunda división, como pasa con el Real Cartagena, que disputa el Torneo BetPlay desde 2013, o aquellos que suben y bajan de división en el caso de Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Patriotas, entre otros.

Desventaja económica en la “B”

La fuente le mencionó a Infobae Colombia que esta repartición, que se estableció desde 2012 cuando apareció el canal deportivo Win Sports y se quedó con los derechos exclusivos, provocó que muchos clubes tuvieran pocos ingresos para pelearle a los “grandes” en títulos y chequera, en especial en la Primera B.

“Un equipo tipo B tiene que competir con un equipo tipo A en el torneo en las mismas condiciones deportivas, pero con una desventaja económica porque tienes que competir con tus ingresos fijos del 0,9% y el otro del 3%”, explicó la persona y prueba de ello se puede ver en la inversión del Real Cartagena para medirse con escuadras como Bogotá FC, Atlético de Cali o Itagüí Leones.

Dos escudos de clubes de fútbol, Corporación Deportes Quindío y Real Cartagena, sobre una superficie cubierta de billetes de cien dólares apilados.
Deportes Quindío y Real Cartagena, clubes que llevan varios años en la segunda división del fútbol colombiano, reciben mucho dinero para enfrentar a clubes de menor músculo financiero, pero nunca llegan al ascenso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de eso, aquellas escuadras “clase B” que logren el ascenso a la Liga BetPlay, pasarán varias temporadas compitiendo de manera desigual ante los históricos del fútbol colombiano porque “un equipo que sube a primera división se debe mantener allá recibiendo 0,3% contra equipos que obtienen el 3%”.

Derechos de televisión, el único ingreso para algunos

Previo a la asamblea extraordinaria de la Dimayor el 29 de julio, en la que se discutió la propuesta de los ocho grandes para la repartición de las ganancias, clubes como Itagüí Leones e Internacional de Bogotá prefirieron manejar el tema de manera interna porque se convirtió en una situación “delicada”, dijo uno de los jefes de prensa de esos equipos.

En el último informe de la Superintendencia de Sociedades, sobre el comportamiento financiero del fútbol colombiano en 2024, se reflejó cómo algunos equipos no dependen tanto de los derechos de televisión del fútbol colombiano, pese a ser un ingreso importante, y otros los necesitan con urgencia para mantener sus plantillas y el área administrativa.

Mientras conjuntos como Millonarios y Atlético Nacional cuentan con otros ingresos como taquilla, patrocinios, venta de derechos deportivos y premios por participaciones en torneos de la Conmebol, para otros esas otras entradas no dejan nada y dependen solamente de las ganancias por las transmisiones.

Ingresos del fútbol colombiano
Estos fueron los ingresos por actividades ordinarias del Bogotá FC, durante el periodo de 2024 - crédito Superintendencia de Sociedades

Ese es el caso del Bogotá FC y Tigres, las escuadras de la capital que, según la Superintendencia de Sociedades, su único ingreso en 2024 fue el de los derechos de televisión, pese a no tener la suficiente audiencia para “prender televisores” y, en el caso del otro club, nunca haber ascendido.

De esta manera, el segundo semestre de 2026 será uno de los más complejos para todos los equipos del fútbol colombiano, pues mientras algunos buscan más dinero por esos derechos para fortalecer sus chequeras, otros quieren el mejor trato posible para no seguir dependiendo del menos del 1% de las ganancias y jugar un partido desigual ante los demás “ricos” del fútbol colombiano.

Win Sports “seduce” a la Dimayor

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, citado por Forbes, afirmó que, para la negociación por los derechos de televisión, “si bien nosotros estamos recibiendo una cifra cercana a los US$60 millones anuales y pues no es nada despreciable, sí creemos que el producto produce mucho más y creemos que podemos tener una negociación que supere este monto. Incluso iremos a recibir ofertas cercanas a los US$100 millones de dólares y creemos que lo podemos lograr”.

Ante eso, Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, el medio que tiene los derechos exclusivos de todos los campeonatos desde 2012, afirmó que la organización cuenta con todas las condiciones para renovar, en especial porque, por ahora, no se conocen más oferentes firmes en el proceso.

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, explica cuál es la situación contractual de los derechos del fútbol profesional colombiano, el contrato actual termina en diciembre de 2026 y aún no hay acuerdo para la renovación en 2027 - crédito Un Café con J/YouTube

Queremos ser la oferta más completa en el país. Creo que es el canal que tiene toda la infraestructura para tener el fútbol colombiano y, de hecho, nos contratan las compañías que vienen de afuera, los canales que vienen de afuera y nos contratan para que nosotros hagamos la producción de Libertadores, Suramericana o lo que sea, o por lo menos el personal”, dijo la directiva en el podcast Un Café con J.

Guerrero añadió que “hasta el momento, estamos esperando y tenemos la cláusula donde podemos igualar. Entonces, estamos esperando a ver qué hay y seguro que estos meses son los que se toman los otros canales o quienes vayan a ofertar para evaluar, para ver un modelo de negocio que ellos puedan hacer sostenible, ver si vale la pena o no, cómo serían los ingresos”.

“Pero lo cierto, y yo creo que la queja que tienen algunos equipos, es que los equipos grandes sienten que les entra muy poco, pues al final es un tema de la repartición que no va por cuenta nuestra. Cómo se reparte el dinero no es un tema nuestro. Entonces creo que pagamos bien por el fútbol colombiano y estamos esperando a ver qué opción hay, qué llega, si hay una oferta de alguien o si tenemos que sentarnos con Dimayor, no lo sabemos”, añadió.

Temas Relacionados

Derechos de televisión fútbol colombianoLiga BetPlayDimayorFútbol colombianoWin SportsColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios venció a Junior gracias a Rodrigo Contreras: gol al último minuto para el triunfo 1-0 en la Liga BetPlay

Los azules realizaron un mejor partido que los locales, crearon varias opciones y se llevaron los tres puntos con la anotación del argentino, mientras que el Tiburón volvió a decepcionar en el Romelio Martínez

Millonarios venció a Junior gracias a Rodrigo Contreras: gol al último minuto para el triunfo 1-0 en la Liga BetPlay

Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

El entrenador fue protagonista de una polémica acción en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, donde detuvo el partido algunos minutos por la supuesta agresión al rostro

Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

Medellín celebró en el último minuto por la Liga BetPlay: superó al Deportivo Cali por 1-0 en el Atanasio Girardot

Diego Moreno colocó el tanto en el tiempo de reposición y le dio los tres puntos al Poderoso, que cuenta con puntaje perfecto en dos jornadas del campeonato

Medellín celebró en el último minuto por la Liga BetPlay: superó al Deportivo Cali por 1-0 en el Atanasio Girardot

Franco Fagúndez desea quedarse en Santa Fe, pero reveló un problema con su contrato: “Que sea lo que quiera el destino”

El atacante uruguayo es una de las figuras del equipo bogotano en la temporada 2026, su contrato terminará pronto y todo queda en manos de los directivos

Franco Fagúndez desea quedarse en Santa Fe, pero reveló un problema con su contrato: “Que sea lo que quiera el destino”

Faustino Asprilla le dedicó unas palabras a Franco Baresi tras su fallecimiento: “Hasta siempre”

El colombiano enfrentó a fallecido defensa y capitán del AC Milan repertidas veces durante sus años en la Serie A, defendiendo los colores del Parma

Faustino Asprilla le dedicó unas palabras a Franco Baresi tras su fallecimiento: “Hasta siempre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Esperanza Gómez compartió sus impresiones sobre los cambios en la industria del entretenimiento adulto: “Las porn star hace rato se acabaron”

Feid llevó “A Xon De Que” al show de Jimmy Fallon y anunció un nuevo trabajo discográfico

J Balvin le rinde tributo a su mascota fallecida en el videoclip de “Dalmation”

Aterciopelados habló de los 30 años de ‘La Pipa de La Paz’ y algunos invitados para su concierto en el Movistar Arena

Deportes

Millonarios venció a Junior gracias a Rodrigo Contreras: gol al último minuto para el triunfo 1-0 en la Liga BetPlay

Millonarios venció a Junior gracias a Rodrigo Contreras: gol al último minuto para el triunfo 1-0 en la Liga BetPlay

Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

Medellín celebró en el último minuto por la Liga BetPlay: superó al Deportivo Cali por 1-0 en el Atanasio Girardot

Franco Fagúndez desea quedarse en Santa Fe, pero reveló un problema con su contrato: “Que sea lo que quiera el destino”

Faustino Asprilla le dedicó unas palabras a Franco Baresi tras su fallecimiento: “Hasta siempre”