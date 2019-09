El mensaje del Fondo Monetario Internacional no ha cambiado en los últimos días, desde que el Gobierno anunció su intención de renegociar el acuerdo stand-by con el FMI y aplicó medidas para restringir la sangría de dólares. "El modo es wait and see", resumieron a Infobae en la capital norteamericana: en el organismo multilateral siguen analizando la evolución de la economía argentina en estrecho contacto con el equipo que ahora lidera Hernán Lacunza.