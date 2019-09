Estas incógnitas no serán develadas por lo menos hasta el día después de la elección. Quienes lo conocen hace años destacan que es un "pragmático", dando a entender que no se dejará llevar por razonamientos puramente ideológicos, sino que actuará de manera práctica. Este tipo de razonamiento tranquilizan a quienes lo escuchan, ya que la conclusión sería más o menos la siguiente: los problemas que deja el gobierno de Mauricio Macri dejan escaso margen de maniobra, no hay chance de que no desarrolle políticas amigables con los mercados.