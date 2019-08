"Le dije al ministro que hay una chance de estabilizar la economía, pero hay cosas que él no maneja que tiene que ver más con la política", afirmó Espert y señaló que no hablaron de medidas de fondo, ni de las anunciadas ni de las futuras, ni tampoco del FMI. "Sí le dije que podrían haber congelado, como un gesto, el gasto público hasta fin de año. Me dijo que se podía evaluar, pero también que no lo veía posible", expresó.