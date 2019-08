Ese desastre ayudó a impulsar a Macri a la presidencia en 2015, con su promesa favorable al mercado de devolver a Argentina la normalidad económica y el favor de la comunidad internacional. Y cumplió. Macri arregló las relaciones con los prestamistas globales, consiguió un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional, permitió que el peso flotara y tardíamente emprendió el tipo de probidad fiscal que sus predecesores populistas habían despreciado. No obstante, sus reformas estructurales no eran tan fuertes. Además, se enfrentó a una sequía récord que castigó el competitivo sector agrícola de Argentina, así como a una venta masiva global de activos de mercados emergentes. Por tanto, no pudo cumplir con el crecimiento, los empleos ni la estabilidad de precios; mucho menos persuadir a los votantes de darle una segunda oportunidad.