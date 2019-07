En diálogo con FM Milenium, Acevedo no dudó en apuntar a la caída del dólar como un tema de preocupación para el sector que representa. "Cayó de más de $ 45 a $ 42. Me preocupa que esto suceda por una altísima tasa de interés, porque ya sabemos lo que pasa cuando los capitales golondrina se retiran. La última vez que hubo estas ganancias con carry trade luego tuvimos una suba de 100% del tipo de cambio". El número uno de la UIA también explicó que las elevadas tasas "fomentan la especulación y no permiten que haya inversión".