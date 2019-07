"Antes del apagón, en un lugar donde había dos líneas teníamos una y en un lugar donde se modificó la topología, pero eso no tendría que haber causado ningún problema", detalló Lopetegui. "En la arquitectura de la red existe ahora un by pass que en la arquitectura original no existía era la manea de garantizar el sumintro". El problema fue que no se reprogramó el DAG frente a los cambios por la nueva estructura.