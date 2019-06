Con todo, los cargos no corren para el caso de las cuentas sueldo, que están bonificadas y no tienen costos por el mantenimiento. Los aumentos se aplicarán en cajas de ahorro en dólares, cuentas corrientes o renovación de tarjetas de crédito, mantenimiento de cajas de seguridad. También en las comisiones por extracciones en el exterior, orden de no pagar (cheques), cheques depositados rechazados o gestión de cheques al cobro, entre otros.